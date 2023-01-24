«Самая агрессивная модернизация». США планируют в шесть раз увеличить производство 155-мм снарядов для Украины — NYT 24 января, 21:27 Работа военной техники по российским оккупантам (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

В США запланировали шестикратное увеличение объемов производства 155-миллиметровых снарядов, которые сейчас в первую очередь необходимы Украине, сообщает The New York Times.

По информации высокопоставленного чиновника по снабжению Пентагона, производство в США 155-мм артиллерийских снарядов, необходимых Киеву, вырастет до 90 000 в месяц в течение двух лет.

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Это будет сделано, чтобы компенсировать дефицит, вызванный войной в Украине, и создать запасы для будущих конфликтов.

Увеличение производства 155-мм снарядов будет достигнуто за счет расширения мощности существующих заводов, а также привлечения новых производителей.

Пентагон увеличит производство снарядов на 500%, доведя его до уровня, невиданного со времен Корейской войны — это станет частью «самой агрессивной модернизации» оборонной промышленной базы США почти за 40 лет, отмечает NYT.

До начала полномасштабного вторжения России в Украину, производство США 14 400 неуправляемых снарядов в месяц было достаточным для американских военных.

Пентагон будет финансировать новые предприятия по производству артиллерийских снарядов и будет тратить примерно $1 млрд в год в течение следующих 15 лет на модернизацию государственных предприятий по производству боеприпасов, чтобы повысить автоматизацию, повысить безопасность рабочих и, в конечном итоге, ускорить производство.

«Решение армии расширить свое артиллерийское производство является самым явным признаком того, что Соединенные Штаты планируют поддерживать Украину, независимо от того, как долго будет продолжаться война», — говорится в статье.

24 января газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация президента США Джо Байдена склоняется к передаче Украине «значительного количества» танков Abrams M1, официальное заявление могут сделать уже на этой неделе.