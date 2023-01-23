Ждем Patriot, присматриваемся к Abrams — Зеленский о военной помощи США 23 января, 21:39 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский отметил военную помощь США во время обращения к участникам встречи американской Национальной ассоциации торгово-промышленных палат.

«Ваши блестящие оборонительные системы, как HIMARS или Bradley, уже объединяют нашу историю свободы с вашими предприятиями. Ждем Patriot. Присматриваемся к Abrams. Тысячи таких примеров возможны. И каждый может стать большим бизнесом, работая с Украиной», — сказал глава государства.



Видео дня

Он напомнил о сотрудничестве Украины с американскими «гигантами» BlackRock, J.P. Morgan и Goldman Sachs и заявил, что это возможно во всех сферах — «от оружия до обороны и строительства, от связи до аграрного сектора, от транспорта до IT, от банков до медицины».

«Глобальная свобода давно испытывает дефицит глобальных побед. Украина вместе с Америкой, вместе с нашими партнерами, этот дефицит удовлетворяет. Только идти по этому пути надо вместе — к победе. А когда мы сможем завершить эту войну, выгнав оккупантов, мы вместе сможем начать сложную работу по восстановлению Украины — наших городов, нашей экономики, нашей инфраструктуры», — подчеркнул Зеленский.

Президент рассказал, что российские войска в Украине крадут и вывозят в Россию все, что не уничтожили, — зерно и сельхозтехнику, оборудование с фабрик, товары в магазинах и вещи в домах людей, а самих людей рассматривают как ресурс. Оккупанты депортировали в Россию около 2 миллионов украинцев.

«Тот факт, что Россия попыталась украсть часть нашей земли, объявив о незаконной аннексии — это финализация их хищнической политики. Вот почему мы так нуждаемся в поддержке сейчас… Мы защищаем здесь, в Украине, и все то, что сделало в том числе и вас такими, какие вы есть», — добавил он.

США 20 января объявили о пакете военной помощи Украине на $2,5 млрд, который включает системы ПВО Avenger, БМП Bradley, бронемашины Stryker и не только.