04 июля 2018, среда

СМИ обнародовали фото пострадавших при инциденте в Эймсбери

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Чарли Роули и Дон Стерджесс
Фото: Sky News

Чарли Роули и Дон Стерджесс

Британское издание Sky News обнародовало фотографии пострадавших при отравлении неизвестным веществом в Эймсбери, а также видео их госпитализации.

На видео, полученном журналистами, показано, как одного из потерпевших, 45-летнего местного жителя Чарли Роули, на носилках заносят в машину скорой помощи. Рядом присутствуют два парамедика и два полицейских.

На полицейских были защитные перчатки, а парамедики были одеты в белые пластиковые защитные костюмы, на ногах – защитные сапоги. Их лица прикрывали респираторы и защитные козырьки. Потерпевший был подключен к дыхательному аппарату. Его ноги были оголены, а правая рука казалась темной.

Фото: Sky News
Фото: Sky News

 

Ночью 4 июля полиция британского графства Уилтшир сообщила о новых случаях отравления под Солсбери. В городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены мужчина и женщина в возрасте 40 лет без сознания, после контакта с "неизвестным веществом".

Эймсбери находится в 13 километрах от Солсбери, где 4 марта бывший российский агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом.

В полиции отказалась проводить параллели между отравлением в Эймсбери и инцидентом со Скрипалями.

Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил, что инцидент с отравлением в Эймсбери расследуется контртеррористическим подразделением полиции и рассматривается с "максимальной серьезностью".

По сообщениям, при отравлении неизвестным веществом пострадали два местных жителя - 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс. Оба являются гражданами Великобритании.

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