В британском правительстве прокомментировали инцидент в Эймсбери

Инцидент с отравлением двух людей в Эймсбери, который расследуется контртеррористическим подразделением полиции, рассматривается с "максимальной серьезностью", заявил представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

По словам представителя Мэй, правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям сегодня утром провела заседание по инциденту и министры и премьер-министр получают свежую информацию об инциденте в графстве Уилтшир, передает Reuters.

"Инцидент, разумеется, рассматривается с максимальной серьезностью", - сказал представитель пресс-службы британского правительства.

Напомним, что в ночь на 4 июля полиция британского графства Уилтшир сообщила о новых случаях отравления под Солсбери. В городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены мужчина и женщина в возрасте 40 лет без сознания, после контакта с "неизвестным веществом".

Специалисты проводят необходимые процедуры для определения вещества.

Эймсбери находится в 13 километрах от Солсбери, где 4 марта бывший российский агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом.

В полиции отказалась проводить параллели между отравлением в Эймсбери и инцидентом со Скрипалями.