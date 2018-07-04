Полиция обнародовала имена пострадавших при отравлении возле Солсбери

Британская полиция установила личности мужчины и женщины, которые были обнаружены без сознания в одном из зданий в Эймсбери.

Как передает Sky News, при отравлении неизвестным веществом пострадали два местных жителя - 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс. Оба являются гражданами Великобритании.

Друг потерпевших Сэм Хобсон рассказал Sky News, что видел Дон и Чарли утром. По его словам, мужчина жаловался на головную боль, издавал странные звуки и качался назад-вперед. "Он даже не знал, что я там был. Он был в другом мире, он галлюцинировал", - сказал он.

Хобсон добавил, что у женщины перед госпитализацией случился припадок, у нее выходила пена изо рта.

На данный момент потерпевшие находятся в критическом состоянии в районной больнице Солсбери.

Полиция сообщила, что в Эймсбери и Солсбери в качестве меры предосторожности оцепили несколько объектов, которые, как считается, накануне посетили потерпевшие. В частности, сады Королевы Елизаветы в Солсбери, недвижимость в доме на Роллстон-стрит в Солсбери, недвижимость на Магглтон-роуд в Эймсбери, аптеку Boots в Эймсбери, а также баптистский центр в Эймсбери.

Ночью 4 июля полиция британского графства Уилтшир сообщила о новых случаях отравления под Солсбери. В городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены мужчина и женщина в возрасте 40 лет без сознания, после контакта с "неизвестным веществом".

Эймсбери находится в 13 километрах от Солсбери, где 4 марта бывший российский агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом.

В полиции отказалась проводить параллели между отравлением в Эймсбери и инцидентом со Скрипалями.

Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил, что инцидент с отравлением в Эймсбери расследуется контртеррористическим подразделением полиции и рассматривается с "максимальной серьезностью".

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок (советского производства) в марте 2018 года. По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стояла Россия. Экс-агента и его дочь уже выписали из больницы после проведения успешного лечения.

В ответ на отравление Великобритания выслала ряд российских дипломатов. Солидарность с Лондоном выразили 28 государств, которые выслали почти 150 российских дипломатов. Кроме того, аннулированы аккредитации семи российских представителей при НАТО.

Россия отрицает причастность к отравлению Скрипалей.

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