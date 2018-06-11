СМИ: Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян

Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента США Дональда Трампа провести второй раунд переговоров в Пхеньяне в случае успешного саммита в Сингапуре, сообщает южнокорейская газета JoongAng Ilbo со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника издания, о приглашении Трампа Ким Чен Ын указал в письме, которое передал американскому президенту заместитель председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ен Чхоль 1 июня.

Он уточнил, что "обе стороны тогда выразили готовность продолжать контакты на высшем уровне".

Предполагается, что второй раунд состоится в июле. Если он пройдет удачно, третий раунд переговоров может состояться осенью в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что Трамп прилетел из Канады в Сингапур на саммит с Ким Чен Ыном.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл на пять часов раньше американского президента.

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В субботу Трамп написал в Твиттере, что ожидает от Ким Чен Ына великих дел во имя своего народа.

"Ким Чен Ын хочет сделать великое дело для своего народа, и у него есть такая возможность, и у него больше никогда не будет такой возможности", - написав американский президент.

Cаммит США-КНДР состоится 12 июня в отеле Capella на острове Сентоса.