СМИ: Экс-шпиона Скрипаля и его дочь могли отравить в автомобиле

Отравляющее вещество могли нанести на дверную ручку автомобиля или закачать через вентиляцию

Бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию могли отравить в их собственном автомобиле, сообщает The Times.

Отмечается, что на записи с камер видеонаблюдения видно, как бордовый BMW, принадлежащий Скрипалю, приезжает в центр города Солсбери незадолго до того, как бывший разведчик и его дочь подверглись воздействию нервно-паралитического вещества.

Сейчас британские следователи сосредоточились на этом автомобиле и всем, с чем оно соприкасалось. В частности, проводится обследование других автомобилей, связанных с компанией, которая взяла на буксир машину Скрипаля со стоянки в Солсбери.

В Скотленд-Ярде также подтвердили об исследовании ряда транспортных средств.

Предположительно, нервно-паралитическое вещество могло быть нанесено на дверную ручку автомобиля или закачано через вентиляцию.

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в британском парламенте, заявила, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок.

В России утверждают, что все запасы газа Новичок были уничтожены в соответствии с международными соглашениями под контролем международных наблюдателей Организации по запрещению химоружия.