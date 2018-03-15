СМИ: Экс-шпиона Скрипаля и его дочь могли отравить в автомобиле

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Отравляющее вещество могли нанести на дверную ручку автомобиля или закачать через вентиляцию

Отравляющее вещество могли нанести на дверную ручку автомобиля или закачать через вентиляцию

Бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию могли отравить в их собственном автомобиле, сообщает The Times.

Отмечается, что на записи с камер видеонаблюдения видно, как бордовый BMW, принадлежащий Скрипалю, приезжает в центр города Солсбери незадолго до того, как бывший разведчик и его дочь подверглись воздействию нервно-паралитического вещества.

Сейчас британские следователи сосредоточились на этом автомобиле и всем, с чем оно соприкасалось. В частности, проводится обследование других автомобилей, связанных с компанией, которая взяла на буксир машину Скрипаля со стоянки в Солсбери.

В Скотленд-Ярде также подтвердили об исследовании ряда транспортных средств.

Предположительно, нервно-паралитическое вещество могло быть нанесено на дверную ручку автомобиля или закачано через вентиляцию.

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в британском парламенте, заявила, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок.

В России утверждают, что все запасы газа Новичок были уничтожены в соответствии с международными соглашениями под контролем международных наблюдателей Организации по запрещению химоружия.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове