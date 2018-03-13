В России утверждают, что уничтожили запасы газа, которым могли отравить экс-шпиона Скрипаля

Последний килограмм боевых отравляющих веществ был уничтожен в 2017 году, заявил российский сенатор

Ветеран российских спецслужб и член Совета федераций РФ Игорь Морозов заявил, что Россия прекратила производство газа Новичок и уничтожила все его запасы.

По его словам, это было сделано в соответствии с международными соглашениями под контролем международных наблюдателей Организации по запрещению химоружия, сообщает РИА Новости.

Морозов также добавил, что последний килограмм боевых отравляющих веществ был уничтожен осенью 2017 года.

В то же время сенатор отметил, что изготовление Новичка возможно в подпольных условиях.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в британском парламенте, заявила, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок.

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери.

Скрипаль с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии.