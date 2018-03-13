Разработчик газа Новичок: Скрипаль не выздоровеет, если он был отравлен этим веществом

Химик Вил Мирзаянов, который считается одним из основных разработчиков газа Новичок, исключил возможность выздоровления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, если они действительно были отравлены этим веществом.
По его словам, даже при благоприятном развитии событий Скрипаль и его дочь не смогут полностью поправиться, сообщает The Telegraph.
"Он минимум в 10 раз более мощный, чем любое известное отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Плюс, (людей, которые им отравились) практически невозможно излечить", - сказал Мирзаянов.
По его словам, в России формула газа Новичок засекречена, поэтому никакая другая страна использовать его не могла.
Сейчас химик Вил Мирзаянов проживает в американском Нью-Джерси.
Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери.
Скрипаль с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в британском парламенте, заявила, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок.
В России утверждают, что все запасы газа Новичок были уничтожены в соответствии с международными соглашениями под контролем международных наблюдателей Организации по запрещению химоружия.
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