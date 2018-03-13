Разработчик газа Новичок: Скрипаль не выздоровеет, если он был отравлен этим веществом

По словам разработчика газа Новичок, ни одна страна, кроме России, не могла использовать это вещество

Химик Вил Мирзаянов, который считается одним из основных разработчиков газа Новичок, исключил возможность выздоровления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, если они действительно были отравлены этим веществом.

По его словам, даже при благоприятном развитии событий Скрипаль и его дочь не смогут полностью поправиться, сообщает The Telegraph.

"Он минимум в 10 раз более мощный, чем любое известное отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Плюс, (людей, которые им отравились) практически невозможно излечить", - сказал Мирзаянов.

По его словам, в России формула газа Новичок засекречена, поэтому никакая другая страна использовать его не могла.

Сейчас химик Вил Мирзаянов проживает в американском Нью-Джерси.

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери.

Скрипаль с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в британском парламенте, заявила, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок.

В России утверждают, что все запасы газа Новичок были уничтожены в соответствии с международными соглашениями под контролем международных наблюдателей Организации по запрещению химоружия.