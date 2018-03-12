Мэй: К отравлению экс-разведчика Скрипаля с высокой вероятностью причастна Россия

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля, сообщает ВВС.

По словам премьера, Скрипаль и его дочь отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в СССР в 1970-х годах. Мэй добавила, что разработкой этого вещества занимались военные в рамках программы Новичок.

Премьер уточнила, что данные выводы сделаны после тщательного изучения в лабораторных условиях с участием ведущих ученых в этой области.

Мэй также заявила, что посол России был вызван для дачи объяснений, было ли отравление "акцией, прямо санкционированной из Москвы", или вещество было использовано без ведома Москвы, в результате его кражи со складов.

Мэй отметила, что Великобритания хочет дождаться ответа российского посла, прежде чем принимать какие-либо ответные меры. В то же время она добавила:

"Если не будет никакого заслуживающего доверия ответа, мы сделаем вывод, что это действие (отравление Скрипаля - ред.) представляет собой незаконное применение силы Россией против Соединенного Королевства".

4 марта бывший российский двойной агент Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери.

Скрипаль с дочкой до сих пор в реанимации в критическом состоянии. По предварительным данным, они подверглись воздействию отравляющего вещества нервно-паралитического действия.

Власти Великобритании подозревают, что к отравлению причастен Кремль и уже пригрозили РФ частичным бойкотом ЧМ-2018 по футболу. СМИ же заговорили о скором введении Лондоном новых санкций.

Сергей Скрипаль – бывший полковник Главного разведывательного управления РФ. В 2006 году был осужден на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он признался, что был завербован британскими спецслужбами в 1995 году. По информации российского следствия, Скрипалю заплатили более $100 тыс. за информацию о сотрудниках и агентах ГРУ, действовавших в странах Европы.

Смотрите также

В 2010 году был помилован в рамках операции по обмену граждан России, осужденных в России за шпионаж в пользу США и Великобритании, на агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне 2010 года.

После обмена шпионами Скрипаль получил политическое убежище в Великобритании.