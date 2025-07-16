Сирийские власти и лидеры друзького меньшинства объявили о перемирии после вмешательства Израиля

16 июля, 19:46
Мужчины идут среди обломков после мощных авиаударов, всколыхнувших Дамаск в среду, 16 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Khalil Ashawi)



Сирийские чиновники и лидеры религиозного меньшинства друзов объявили о возобновлении перемирия после многодневных столкновений, которые вызвали вмешательство Израиля в среду, 16 июля.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Как пишет AP, пока непонятно, будут ли стороны придерживаться нового соглашения, поскольку предыдущее перемирие, объявленное накануне, быстро развалилось. О новом соглашении объявили сирийские государственные СМИ и друзький религиозный лидер.

Перед этим Израиль начал серию авиаударов по центру Дамаска, которые, по словам израильских властей, имеет целью защитить религиозное меньшинство.

AP уточняет, что более половины из примерно миллиона друзов в мире живут в Сирии. Другие друзы живут в Ливане и Израиле, в том числе на Голанских высотах, которые Израиль захватил у Сирии во время войны на Ближнем Востоке 1967 года и аннексировал в 1981 году.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля атаковала сирийскую столицу Дамаск. Удар нанесли по зданиям Генштаба Сирии и президентского дворца. Такая же ситуация и со зданием Минобороны.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что сирийскому правительству будут нанесены «болезненные удары», также он пообещал защитить членов друзькой общины в Сирии.

«Наши братья-друзья в Израиле: вы можете рассчитывать на Армию обороны Израиля для защиты ваших братьев в Сирии. Премьер-министр Нетаньяху и я, как министр обороны, взяли на себя обязательство, и мы его выполним», — добавил Кац.

Редактор: Кристина Пицуряк

