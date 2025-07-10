Разведчики отмечают, что контейнер и его содержимое изготовлены, по «классике российской пропаганды, халтурно» (Фото: пресслужба ГУР/Telegram)

По данным украинской разведки, спецслужбы государства-агрессора РФ пытаются обвинить Украину в распространении радиоактивных веществ в Сирии.

Об этом сообщаетпресс-служба ГУР в Telegram.

«На территории Сирии распространяется информация о продаже якобы военного имущества, „приобретенного“ у Министерства обороны Украины. Вымышленное россиянами „военное имущество“ — дешево собранный контейнер, в котором содержатся капсулы с маркировкой PU.94244U (плутоний) и U.92 (уран). Содержимое капсул — неизвестно», — отмечают военные.

Реклама

Разведчики отмечают, что контейнер и его содержимое изготовлены, по «классике российской пропаганды, халтурно». Оккупанты использовали нечитабельный кириллический текст, синюю изоленту для прикрепления логотипа Воздушных Сил, а также допущены грубые ошибки в маркировке, отмечают в ГУР.

«В частности, одна из капсул промаркирована как „PU 94244U“ — это редкий изотоп плутония, содержание которого во всей земной коре — несколько граммов. Кроме того, в контейнере по непонятным причинам находятся наручные механические часы», — добавили в ГУР.

Фото: пресслужба ГУР/Telegram

Также в ГУР добавили, что россияне пытаются продать военный прибор химической разведки советского образца, якобы «выкупленный у представителей Министерства обороны Украины, которые занимались на территории Сирии радиационной, химической и биологической защитой».

Фото: пресслужба ГУР/Telegram

Фото: пресслужба ГУР/Telegram

«Это уже не первая попытка распространения подобной дезинформации: в 2023 году в частном блоге пользователя „smoug1985“ опубликовано сообщение о „перехваченном украинском контейнере с плутонием“. Тогда россияне утверждали, что им удалось помешать попытке спецслужб США обвинить РФ в использовании химического оружия в Сирии», — добавили разведчики.

Таким образом Москва, по данным разведки, готовила почву для этой информационной провокации еще с 2023 года, повторно используя старый реквизит.

«Это — попытка кремля нанести Украине репутационный удар перед новой властью Сирийской Арабской Республики, международными партнерами Украины, а также МАГАТЭ. Государство-агрессор продолжает манипулировать темой глобальной ядерной безопасности, на что свободный мир должен реагировать жестко», — говорит представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.