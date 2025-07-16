Армия обороны Израиля в среду, 16 июля, атаковала сирийскую столицу Дамаск. Удар нанесли по зданию Генштаба Сирии и президентскому дворцу. Такая же ситуация и со зданием Минобороны. Об этом сообщает издание The Times of Israel .

Армия обороны Израиля заявила, что попала у входа в штаб-квартиру армии Сирии.

Как пишет агентство Reuters, израильские власти утверждают, что целью их ударов является защита друзского меньшинства от «вреда со стороны сирийских правительственных сил». Источники в министерстве обороны сообщили Reuters, что по меньшей мере два беспилотника нанесли удар по зданию Генштаба, офицеры в это время прятались в подвале.

Израильские военные заявили, что они «нанесли удар по входным воротам комплекса военного штаба сирийского режима» в Дамаске и что они продолжают «следить за развитием событий и действиями, предпринимаемыми против мирных жителей-друзов на юге Сирии».

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что сирийскому правительству будут нанесены «болезненные удары», также он пообещал защитить членов друзской общины в Сирии.

Он говорит, что «ЦАХАЛ продолжит активные действия в Свейде, чтобы уничтожить силы, напавшие на друзов, до их полного вывода».

«Наши братья-друзы в Израиле: вы можете рассчитывать на Армию обороны Израиля для защиты ваших братьев в Сирии. Премьер-министр Нетаньяху и я, как министр обороны, взяли на себя обязательство, и мы его выполним», — добавил Кац.

Также Кац опубликовал кусок эфира на сирийском телевидении, на котором видно ведущую, которую напугал израильский удар на заднем фоне в центре Дамаска.

«Тяжелые удары уже начались», — заявил министр обороны Израиля.