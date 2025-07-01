Администрация президента США Дональда Трампа проводит «предварительные переговоры» с Израилем и Сирией по потенциальном соглашении о безопасности между двумя государствами, сообщают Axios официальные лица США и Израиля.

По данным издания, вопрос нормализации еще не обсуждается, но переговоры могут заложить основу для будущей дипломатии, в частности усилий по снижению напряженности и обновления договоренностей о безопасности вдоль нестабильной границы между Израилем и Сирией.

«Любой прорыв станет большим дипломатическим достижением для администрации Трампа, учитывая десятилетия военных действий между Израилем и Сирией при правлении семьи Асадов», — добавляют журналисты.

Реклама

Израиль настаивает на гарантиях того, что любые переговоры в конечном итоге приведут к полному мирному соглашению и нормализации, сообщил высокопоставленный израильский чиновник.

Израильские чиновники надеялись, что США сохранят некоторые санкции в качестве рычага влияния, чтобы подтолкнуть Сирию к полной нормализации с Израилем. Но в понедельник американский чиновник заявил журналистам, что администрация не видит ценности в таком подходе.

«Для Сирии выгодно склоняться к Израилю. Президент аш-Шараа сказал, что хочет начать переговоры с Израилем. Способ побудить сирийцев — это заключить сделку с Израилем, которая будет плодотворной для них», — сказал чиновник.

Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что целью премьера Израиля Беньямина Нетаньяху является поэтапный набор соглашений с Сирией, начиная с модернизированной версии соглашения о разведении сил 1974 года и в конце концов полноценным мирным соглашением и нормализацией.

«Мы ведем очень мягкие предварительные обсуждения. Дипломатические прорывы похожи на развертывание лука — мы чистим его. Президент Трамп и государственный секретарь Рубио оказали нам чрезвычайную поддержку, и наши команды работают хорошо», — сказал высокопоставленный американский чиновник.

В понедельник, 30 июня, Трамп подписал указ, которым отменил ряд санкций против Сирии с целью «поддержания стабильности и мира в стране».

Указ прекращает действие многих ограничений, введенных предыдущими администрациями, однако сохраняет санкции против диктатора Башара Асада, его окружения, нарушителей прав человека, участников наркотрафика, лиц, связанных с химическим оружием, ИГИЛ и проиранских вооруженных группировок.