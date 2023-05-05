Шведская прокуратура заочно арестовала скандального активиста, сжигавшего Кораны — СМИ

5 мая, 05:16
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Лидер ультраправой датской политической партии Stram Kurs Расмус Палудан сжигает экземпляр Корана во время акции в Стокгольме (Фото:Fredrik Sandberg/TT News Agency/via REUTERS)

Лидер ультраправой датской политической партии Stram Kurs Расмус Палудан сжигает экземпляр Корана во время акции в Стокгольме (Фото:Fredrik Sandberg/TT News Agency/via REUTERS)

Шведская прокуратура заочно арестовала крайне правого активиста Расмуса Палудана, который проводил акции по сжиганию Корана в странах Северной Европы. в знак протеста против нежелания Турции одобрять вступление Швеции в НАТО.

Об этом пишет Aftonbladet.

Палудан делал это в знак протеста против нежелания Турции одобрять вступление Швеции в НАТО.

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Против активиста в Швеции ведется расследование по обвинениям в разжигании расовой ненависти, оскорблении и грубом нападении на государственного служащего. Он отказался приехать на допрос, поэтому прокуратура, по информации СМИ, ходатайствовала о его заочном аресте.

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Решение означает, что правоохранители Швеции могут арестовать активиста во время пересечения им границы со стороны Дании, где он сейчас находится, или если он появится где-нибудь в Швеции. В то же время, полиция и прокуратура Швеции официально не подтвердили данные об аресте.

Сам Палудан в интервью Aftonbladet высмеял информацию о заочном аресте в Швеции, заявив, что не собирался туда ехать. Он сказал, что готов принять участие в заочном допросе при содействии датской полиции.

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Палудан давно известен своими антимусульманскими акциями, в том числе по сожжению Корана. Последние его действия привлекли особое внимание, поскольку привели к более чем месячному перерыву в переговорах между Турцией, Швецией и Финляндией по поводу их вступления в НАТО.

Палудан обещал «каждую пятницу курить Коран», пока Турция не разблокирует принятие Финляндии и Швеции в НАТО. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал, что Швеция не может рассчитывать на ратификацию вступления в Альянс, пока такие проявления нетерпимости происходят.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   НАТО Турция Швеция Коран

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