Россия разгоняет в сети постановочное видео, где якобы ВСУ оскверняют Коран. Военные и МИД опровергли российский фейк

16 марта, 16:59
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Оккупанты распространяют в сети постановочное видео, на котором якобы украинские военные оскверняют Коран (Фото:Oleg Nikolenko/Twitter)

Оккупанты распространяют в сети постановочное видео, на котором якобы украинские военные оскверняют Коран (Фото:Oleg Nikolenko/Twitter)

Российские оккупанты распространяют в сети постановочное видео, на котором якобы украинские военные оскверняют священной книгу мусульман — Коран. Украинский МИД и ВСУ опровергли российский фейк.

«Россия сняла ролик, в котором неизвестные люди, выдающие себя за украинских солдат, режут свинину на Коране и сжигают его страницы», — написал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter.

Видео дня

Спикер подчеркнул, что на видео российские актеры говорят на ломаном украинском языке, а также используют армейский нож российской армии.

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Фейковое видео также прокомментировали в Facebook Вооруженные силы Украины.

Военные убеждены, что цели постановки — в очередной раз попытаться дискредитировать ВСУ, уже на религиозной основе, вызвать резонанс в странах, население которых исповедует Ислам, мотивировать к войне российское население и их военных-мусульман.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1636383102397472768?s=46&t=emAOuo_53KYAbJ5amkuaZQ

«Мы, официально, в очередной раз подчеркиваем, что подобные факты в ВСУ невозможны по умолчанию, поскольку в наших войсках защищают Украину и борются против оккупантов люди разных национальностей и вероисповеданий. Все они Герои для нашего народа, а их права, позиции и убеждения защищаются в обязательном порядке», — подчеркнули военные.

ВСУ также подчеркнули, что в видео «засветился» десантный нож, партия которых закупалась для российского подразделения Ахмат.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Войска РФ Оскорбление Коран

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