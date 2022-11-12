«И так будет продолжаться». Шольц заявил, что до сих пор советуется с Меркель 12 ноября, 05:43 Ангела Меркель (Фото:REUTERS/Pedro Nunes)

Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что продолжает регулярно обращаться за советами к предшественнице Ангеле Меркель. Меркель занимала должность канцлера Германии с 2005 по 2021 год.

Об этом сообщает RND.



«Прежде всего, мы знаем друг друга очень давно и всегда хорошо работали вместе, несмотря на то, что находимся в разных партиях (Шольц из Социал-демократической партии, Меркель - в Христианско-демократическом союзе). И так будет продолжаться», – объяснил канцлер.

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Он добавил, что консультируется со многими другими людьми далеко за пределами руководящих партий и не чувствует себя одиноким