Меркель заявила, что не жалеет о покупке российского газа

14 октября, 00:34
Поделиться:
Ангела Меркель (Фото:REUTERS/Pedro Nunes)

Ангела Меркель (Фото:REUTERS/Pedro Nunes)

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не жалеет о решениях своего правительства закупать у России природный газ в больших количествах. Об этом сообщает AP в четверг, 14 октября.

Во время выступления в Лиссабоне Меркель сказала, что «нужно всегда действовать в соответствии с временем» и что она не жалеет о своих решениях. По словам экс-канцлера, было очевидно, что Германии нужно диверсифицировать поставки энергоносителей, так как она отказывалась от атомной и угольной энергетики, и в этот переходной период ей был нужен газ. За время пребывания Меркель у власти был запущен Северный поток. Ее правительство также поддержало проект Северного потока-2, но в феврале 2022 года процесс его сертификации приостановил новый канцлер Олаф Шольц.

Видео дня

Читайте также:
«Результат неумения». Почему оправдания Ангелы Меркель отражают состояние немецкого общества — объясняет Андреас Умланд

«С точки зрения того времени было очень рационально и логично получать трубопроводный газ, в том числе из России, который был дешевле, чем сжиженный газ из других частей мира», — сказала Меркель.

Читайте также:

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник отмечает отсутствие самокритики из-за слишком мягкой политики в отношении России в первом интервью экс-канцлера Ангелы Меркель после отставки (Фото:Bernd von Jutrczenka/Pool via REUTERS) «Мы были в шоке». Чем первое интервью Меркель неприятно поразило украинскую дипломатию — экс-посол Мельник

По словам бывшего канцлера, «жестокое нападение России внесло изменения» и наступил «поворотный момент».

AP отмечает, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Германия начала снижать свою зависимость от российского газа. В материале также приводятся данные из нового отчета финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха, согласно которому, после 2015 года количество новых ветроэнергетических установок в Германии резко сократилось.

«Если бы Германия продолжала строить ветряные турбины такими же темпами, как другие европейские страны, к концу прошлого года установленная мощность была бы на 32 гигаватт выше… Согласно заявлению аналитического центра, это значительно снизило бы зависимость Германии от газа и ядерной энергии», — пишет AP.

Читайте также:
Деньги недели. Северным потокам пришел конец, Украину засыпали миллиардами долларов, а цены на жилье в Киеве улетели в космос
https://www.youtube.com/embed/_ILu-T_ZJTQ
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Газ Германия Ангела Меркель Северный поток Россия-Германия Северный поток 2 Nord Stream Nord Stream 2 Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X