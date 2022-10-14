Меркель заявила, что не жалеет о покупке российского газа 14 октября, 00:34 Ангела Меркель (Фото:REUTERS/Pedro Nunes)

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не жалеет о решениях своего правительства закупать у России природный газ в больших количествах. Об этом сообщает AP в четверг, 14 октября.

Во время выступления в Лиссабоне Меркель сказала, что «нужно всегда действовать в соответствии с временем» и что она не жалеет о своих решениях. По словам экс-канцлера, было очевидно, что Германии нужно диверсифицировать поставки энергоносителей, так как она отказывалась от атомной и угольной энергетики, и в этот переходной период ей был нужен газ. За время пребывания Меркель у власти был запущен Северный поток. Ее правительство также поддержало проект Северного потока-2, но в феврале 2022 года процесс его сертификации приостановил новый канцлер Олаф Шольц.



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«С точки зрения того времени было очень рационально и логично получать трубопроводный газ, в том числе из России, который был дешевле, чем сжиженный газ из других частей мира», — сказала Меркель.



По словам бывшего канцлера, «жестокое нападение России внесло изменения» и наступил «поворотный момент».

AP отмечает, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Германия начала снижать свою зависимость от российского газа. В материале также приводятся данные из нового отчета финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха, согласно которому, после 2015 года количество новых ветроэнергетических установок в Германии резко сократилось.

«Если бы Германия продолжала строить ветряные турбины такими же темпами, как другие европейские страны, к концу прошлого года установленная мощность была бы на 32 гигаватт выше… Согласно заявлению аналитического центра, это значительно снизило бы зависимость Германии от газа и ядерной энергии», — пишет AP.