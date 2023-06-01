«Россияне не понимают собственного счастья». Военный обозреватель оценил ход «наступления демократии» в РФ 1 июня, 15:11 NV Премиум Горит завод Монокристалл в Шебекино, Белгородская область, Россия (Фото:t.me/yigal_levin)

Военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV прокомментировал боевые действия, которые происходят в Шебекино Белгородской области.

«Россияне не понимают собственного счастья, как говорится. Это освободительная армия Белгородской народной республики, российские добровольцы хотят их избавить от режима [российского диктатора Владимира] Путина. Я думаю, что они скоро поймут их счастье и присоединятся к этой освободительной армии для того, чтобы ускорить наступление демократии в РФ», — иронично высказался Попович.

Видео дня

Эксперт считает, что вместе с атакой дронами на Москву и другими подобными инцидентами происходит «масштабирование уколов РФ», которые осуществляются для того, чтобы рассеять внимание Кремля:

«Чтобы „задосить“ их центр принятия решений, который очень вертикальный и централизованный. И таким образом подготовить поле боя, чтобы наконец начать активные контрнаступательные действия».

Обозреватель убежден, что это все является частью подготовки украинского наступления, в котором нам помогают «неизвестные третьи силы».

Утром 1 июня начали поступать противоречивые сообщения об обстрелах и боях в Белгородской области, граничащей с Украиной. Российский добровольческий корпус объявил о новом рейде в регионе РФ, а пропагандисты писали о «танковой атаке» на контрольно-пропускной пункт возле города Шебекино, об обстреле которого в последние дни часто заявляют власти Белгородской области.

Бойцы РДК утверждают, что обстреляли из установок залпового огня Град здание Министерства внутренних дел в Шебекино. Впоследствии Минобороны РФ заявило, что якобы «сорвали попытку Киева устроить теракт» в Шебекино. Говорят, что «отбросили силы» и «нарушений границы не было».

Впоследствии появилось видео, на котором видно, что в Шебекино горит здание общежития возле местной администрации.