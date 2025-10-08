В США в аэропортах начались задержки рейсов из-за шатдауна

Из-за шатдауна в США не хватает авиадиспетчеров, что в результате привело к задержке рейсов почти по всей стране.

Об этом сообщает CNN.

Федеральное управление гражданской авиации 7 октября предупредило, что из-за прекращения финансирования будет иметь ограниченную связь, но «будет отправлять любые важные сообщения, касающиеся безопасности».

Нехватка финансирования повлияла на работу аэропортов в Чикаго, Нэшвилле, Хьюстоне, Ньюарке, Лас-Вегасе. В отдельных местах на несколько часов закрывали систему подлета к посадочной и взлетной полосе.

Диспетчеры считаются работниками первой необходимости и должны работать, несмотря на прекращение финансирования правительством. Авиадиспетчеры не могут объявить забастовку, поэтому они сообщают о болезни и берут внеплановый отпуск, чего уже достаточно для создания проблем и задержек в отрасли, уточняет издание.

Когда авиадиспетчеры, которые должны были работать в калифорнийском аэропорту, в понедельник, 7 октября, не вышли на работу, контроль над аэропортом перешел к самим пилотам, но это ликвидирует один уровень безопасности.

6 октября Сенат США не смог принять законопроект о временном финансировании правительства, который должен был остановить шатдаун.

В США 1 октября впервые за семь лет наступил правительственный шатдаун — федеральные учреждения остановили работу после того, как Конгресс и Белый дом не смогли договориться о финансировании.

Сенат отклонил краткосрочный законопроект, который должен был продлить работу правительственных учреждений до 21 ноября, поскольку демократы выступили против из-за отказа республиканцев включить продление медицинских льгот для 24 миллионов американцев. Республиканцы настаивают, что этот вопрос нужно рассматривать отдельно, из-за чего согласовать бюджет на сумму 1,7 триллиона долларов, которая покрывает четверть федеральных расходов, не удалось.

В результате сотни тысяч госслужащих отправили в неоплачиваемый отпуск, часть социальных программ заморожена, а деятельность ряда ведомств парализована.