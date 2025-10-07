Сенат США не смог проголосовать за финансирование правительства, шатдаун в стране продолжается

В понедельник, 6 октября, Сенат США не смог принять законопроект о временном финансировании правительства, который должен был остановить шатдаун , который длится уже шестой день.

Об этом сообщает The Guardian.

Пятое голосование Сената по продвижению законопроекта, разработанного республиканцами, завершилось неудачей с результатом 52−42 голоса — что значительно меньше необходимых 60 для одобрения. Предложение демократов было отклонено в результате голосования по партийной линии с результатом 50 голосов против 45. Ни один сенатор не изменил свою позицию по сравнению с предыдущими днями.

В США 1 октября впервые за семь лет наступил правительственный шатдаун — федеральные учреждения остановили работу после того, как Конгресс и Белый дом не смогли договориться о финансировании.

Сенат отклонил краткосрочный законопроект, который должен был продлить работу правительственных учреждений до 21 ноября, поскольку демократы выступили против из-за отказа республиканцев включить продление медицинских льгот для 24 миллионов американцев. Республиканцы настаивают, что этот вопрос нужно рассматривать отдельно, из-за чего согласовать бюджет на сумму 1,7 триллиона долларов, которая покрывает четверть федеральных расходов, не удалось.

В результате сотни тысяч госслужащих отправили в неоплачиваемый отпуск, часть социальных программ заморожена, а деятельность ряда ведомств парализована.