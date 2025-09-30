Трамп назвал шатдаун в США, вероятно, «неизбежным»

Президент США Дональд Трамп заявил, что приостановление работы правительства является, вероятно, «неизбежным». Об этом пишет CNN во вторник, 30 сентября.

«Ничто не является неизбежным, но я бы сказал, что это вероятно», — отметил Трамп.

В этом он обвинил демократов, заявив, что «не видел, чтобы они хоть немного уступили».

CNN пишет, что такое пессимистическое мнение Трамп высказал после встречи в Белом доме с лидерами демократов в Конгрессе, которая состоялась в понедельник, 29 сентября, и завершилась тупиком из-за требований демократов относительно уступок в сфере здравоохранения.

Ранее 30 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что правительству грозит шатдаун после неудачной встречи Трампа с представителями Демократической партии.

Стороны не могут принять бюджет из-за вопросов в здравоохранении. Примерно 24 миллиона американцев, которые получают страховое покрытие в соответствии с Законом о доступной медицинской помощи, столкнутся с ростом расходов, если Конгресс не продлит временные налоговые льготы, срок действия которых истекает в конце 2025 года.

Демократы заявляют, что любое соглашение о продлении этого срока должно сохранить медицинские льготы, тогда как республиканцы настаивают, что вопросы здравоохранения и государственного финансирования должны рассматриваться отдельно.

19 сентября республиканцы в Палате представителей одобрили краткосрочный законопроект по финансированию правительства с целью избежать остановки его работы в конце месяца. Документ был подготовлен без участия демократов.

20 сентября Трамп заявил о вероятности временного прекращения работы правительства из-за отсутствия компромисса между республиканцами и демократами по законопроекту о финансировании.

Шатдаун — это временная приостановка работы правительства США, которая происходит, когда Конгрессу не удается согласовать финансирование деятельности государственных органов.

Приостановка не касается важнейших организаций и ведомств, которые являются жизненно важными для безопасности государства. Однако, так как расходы бюджета устанавливаются решением Конгресса, возможна остановка финансирования и работы любой государственной организации.