Вэнс предупредил об угрозе шатдауна в США после безрезультатной встречи Трампа с демократами

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что правительству грозит шатдаун после неудачной встречи американского президента Дональда Трампа с представителями Демократической партии. Об этом сообщает Reuters .

«Я думаю, что мы движемся к шатдауну», — сказал Вэнс.

Трамп и демократы не достигли прогресса на встрече в Белом доме, целью которой было предотвратить остановку работы правительства из-за отсутствия утвержденного федерального бюджета.

Стороны не могут принять бюджет из-за вопросов в здравоохранении. Примерно 24 миллиона американцев, которые получают страховое покрытие в соответствии с Законом о доступной медицинской помощи, столкнутся с ростом расходов, если Конгресс не продлит временные налоговые льготы, срок действия которых истекает в конце 2025 года.

Демократы заявляют, что любое соглашение о продлении этого срока должно сохранить медицинские льготы, тогда как республиканцы настаивают, что вопросы здравоохранения и государственного финансирования должны рассматриваться отдельно.

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис считает, что Конгресс должен сделать эти налоговые льготы постоянными уже сейчас, поскольку утверждаются более высокие страховые взносы на медицинское страхование, а новый период регистрации начинается 1 ноября.

«Мы считаем, что просто принять план республиканцев продолжать атаковать и разрушать систему здравоохранения неприемлемо», — отметил Джеффрис.

В то же время республиканцы говорят, что готовы рассмотреть этот вопрос, но не в рамках временного пакета расходов.

«У них были некоторые идеи, которые я считал разумными, и были идеи, которые президент считал разумными. Глупо использовать эти идеи как рычаг влияния и закрывать правительство», — отметил Вэнс.

Как пишет Reuters, помощники демократов частным образом выразили опасения, что шатдаун может вызвать негативную реакцию общественности, если партия не сможет эффективно обосновать свою позицию и будет выглядеть так, будто просто противостоит всему, чего хочет Трамп.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер добавил, что между партиями «существуют очень большие разногласия».

Если Конгресс не примет меры, тысячи работников федерального правительства могут уйти в отпуск, а предоставление широкого спектра услуг будет нарушено. Федеральные суды должны будут закрыться, а предоставление грантов малым предприятиям могут отложить.

19 сентября республиканцы в Палате представителей одобрили краткосрочный законопроект по финансированию правительства с целью избежать остановки его работы в конце месяца. Документ был подготовлен без участия демократов.

20 сентября Трамп заявил о вероятности временного прекращения работы правительства из-за отсутствия компромисса между республиканцами и демократами по законопроекту о финансировании.