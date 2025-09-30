Шатдаун в США: что это и почему он может произойти уже сегодня — BBC 30 сентября, 23:19 Последняя попытка встречи между президентом Дональдом Трампом и лидерами демократов в Конгрессе не принесла прогресса (Фото: Getty Images)

США движутся к так называемому шатдауну — остановке работы правительства — во вторник вечером. И, похоже, у обеих партий нет особого желания этого избежать, пишет корреспондент ВВС в Северной Америке Энтони Цурхер.

Остання спроба зустрічі між президентом Дональдом Трампом і лідерами демократів у Конгресі не принесла прогресу. Навпаки — обидві сторони ще глибше закопалися у свої позиції.

«Думаю, ми рухаємося до шатдауну, бо демократи не хочуть вчинити правильно», — сказав віцепрезидент Джей Ді Венс журналістам після зустрічі в Білому домі.

«Не можна приставляти пістолет до скроні американського народу і казати: 'Якщо ви не зробите те, чого хочуть демократи Сенату і Палати представників, ми зупинимо роботу вашого уряду», — додав він.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що між його партією і Білим домом все ще існують «дуже великі розбіжності».

Ніхто не звучав оптимістично.

Позиції лише загострилися в понеділок увечері після того, як Трамп опублікував відео, створене за допомогою ШІ, яке висміювало керівництво демократів.

У ролику лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс був у сомбреро та з фальшивими вусами, а Шумер штучним голосом казав, що мігранти без документів мають отримувати безкоштовну медичну допомогу. Обидва політики відповіли роздратовано, а Джеффріс назвав це проявом фанатизму.

Щодо змістовних вимог обох сторін, то республіканці хочуть короткострокового продовження чинних рівнів фінансування — фактично ще раз відкласти ухвалення рішень.

Вони задоволені розвитком подій, особливо з огляду на те, що адміністрація Трампа вже самостійно впроваджує скорочення витрат, без участі бюджетних органів Конгресу.

Демократи хочуть, щоб ця практика закінчилася.

Вони запитують: який сенс домовлятися про рівні витрат, якщо Трамп їх просто ігнорує?

Вони також прагнуть твердої домовленості про поновлення субсидій на державне медичне страхування для людей із низькими доходами, термін яких спливає наприкінці року. Республіканці поки що неохоче йдуть на це.

Лідер меншості в Сенаті Чарльз Шумер (праворуч) та лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс виступають з промовами після зустрічі з президентом Дональдом Трампом у Білому домі / Фото: Getty Images

Це переговорні позиції обох сторін, але боротьба довкола роботи уряду в першу чергу є політичною.

Республіканці вважають, що мають вигіднішу позицію.

Партія, яка висуває вимоги в обмін на збереження роботи уряду — у цьому випадку демократи — зазвичай отримує основну частину звинувачень, коли трапляється зупинка.

Трамп і республіканські лідери в Конгресі вже стверджують, що саме вони поводяться розумно.

Вони ті, хто, за їхніми словами, лише хоче виграти більше часу для переговорів без негативних наслідків зупинки.

Звичайно, демократи бачать це інакше.

Вони вважають охорону здоров’я виграшною темою для себе, тому хочуть, щоб суперечка точилася навколо того, чи втратять мільйони американців можливість оплачувати медичне страхування.

Тимчасове фінансування уряду на сім тижнів, на їхню думку, лише наближає дедлайн із субсидіями, не даючи жодного відчутного прогресу.

Ускладнює ситуацію для демократів те, що багато республіканців, схоже, сприймають ідею тривалої зупинки уряду спокійно.

Керівник бюджету Білого дому Расс Воут нещодавно розіслав меморандум із поясненням того, як адміністрація Трампа використає зупинку для нових довгострокових скорочень федеральних витрат і чисельності державних службовців.

Програми та позиції, визнані «незначущими» під час зупинки, закриють назавжди — розширення скорочень, здійснених цього року Департаментом урядової ефективності (DOGE).

Але лідери демократів, схоже, вважають ці погрози блефом або переговорною тактикою.

Лідер меншості в Сенаті Чак Шумер назвав це «спробою залякування».

«Трамп звільняє федеральних службовців із першого дня — не для того, щоб керувати, а щоб лякати, — сказав Шумер. — Це не новина і не має жодного стосунку до фінансування уряду».

Шумер і його колеги-демократи у Конгресі також перебувають під тиском власної політичної бази — щоб відповідати на атаки республіканців.

У березні сенатори-демократи зазнали нищівної критики з боку своєї партії за те, що уклали шестимісячну угоду про фінансування з республіканцями, навіть попри те, що Трамп тоді вже проводив кампанію зі скорочень бюджету через DOGE.

Тому цього разу демократи можуть відчути себе зобов’язаними запустити шатдаун, щоб продемонструвати рішучість.

Останній шатдаун, під час першого терміну Трампа, тривав 35 днів, встановивши рекорд як найдовший в історії Америки / Фото: Getty Images

Зрештою, боротьба через зупинку роботи уряду — це випробування волі.

Це тест на те, яка сторона здатна краще витримати політичний біль.

Демократи можуть бачити користь у протистоянні з республіканцями, але чи будуть вони готові стояти осторонь, коли дорогі для них федеральні програми та державні послуги — включно з тими, що призначені для малозабезпечених американців, — будуть зупинені?

Республіканці можуть жорстко говорити про скорочення уряду, але як партія при владі вони мають більше, чого втрачати, якщо громадські настрої різко погіршаться.

Остання зупинка роботи уряду, під час першої каденції Трампа, тривала 35 днів і стала рекордною як найдовша в історії США.

Хоча тоді суперечка була про фінансування запропонованої президентом стіни на кордоні США і Мексики, вона закінчилася через те, що авіадиспетчери — які працювали без зарплати — почали залишатися вдома, що загрожувало колапсом авіасполучення.

Зупинки роботи уряду можуть бути непередбачуваними.

І хоча обидві сторони, здається, прагнуть до бійки, ніхто не знає, коли і як ця сутичка завершиться.