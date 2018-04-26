Сенат США утвердил Помпео на посту госсекретаря

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Майк Помпео

Майк Помпео

Сенат США одобрил кандидатуру бывшего директора Центрального разведывательного управления Майка Помпео в должности государственного секретаря США.

Напомним, что президент США Дональд Трамп решил сменить госсекретаря США, предложив назначить директора ЦРУ Майка Помпео вместо Рекса Тиллерсона.

Позже Трамп обратился к Сенату с просьбой ускорить процедуру назначения Майка Помпео.

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После решения Трампа о кадровых перестановках стало известно о встрече Помпео с северокорейским лидером Ким Чен Ыном на территории КНДР. По данным журналистов, Помпео обсуждал детали возможной личной встречи Ким Чен Ына и Трампа.

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