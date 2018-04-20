Трамп призвал Сенат ускорить назначение Помпео

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Майк Помпео займет пост главы Госдепа

Майк Помпео займет пост главы Госдепа

Президент США Дональд Трамп обратился к Сенату с просьбой ускорить процедуру назначения бывшего главы ЦРУ Майка Помпео руководить Госдепом.

"Майк Помпео - выдающийся человек. Он был первым в своем классе в Вест-Пойнте, одним из лучших студентов юридического факультета Гардварда, он добился успеха во всем, за что брался. Нужно, чтобы Сенат одобрил кандидатуру Майка как можно скорее. Он будет отличным госсекретарем!" - заявил Трамп.

Напомним, Трамп подтвердил факт встречи кандидата на пост главы Госдепа Майка Помпео с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее о встрече Помпео с Ким Чен Ыном на территории КНДР сообщило агентство Reuters.По данным журналистов, Помпео обсуждал детали возможной личной встречи Ким Чен Ына и Трампа.

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