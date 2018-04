Трамп призвал Сенат ускорить назначение Помпео

Президент США Дональд Трамп обратился к Сенату с просьбой ускорить процедуру назначения бывшего главы ЦРУ Майка Помпео руководить Госдепом.

"Майк Помпео - выдающийся человек. Он был первым в своем классе в Вест-Пойнте, одним из лучших студентов юридического факультета Гардварда, он добился успеха во всем, за что брался. Нужно, чтобы Сенат одобрил кандидатуру Майка как можно скорее. Он будет отличным госсекретарем!" - заявил Трамп.

Mike Pompeo is outstanding. First in his class at West Point. A top student at Harvard Law School. A success at whatever he has done. We need the Senate to approve Mike ASAP. He will be a great Secretary of State!