В США вышла из строя секретная сеть связи национальной безопасности — CNN
В Агентстве национальной безопасности США произошел масштабный сбой внутренней сети (Фото: REUTERS/Pawel Kopczynski)
Внутренняя сеть Агентства национальной безопасности США (NSA), предназначенная для обмена секретной информацией между сотрудниками, перестала работать. На данный момент нет признаков того, что причиной сбоя стала кибератака.
Об этом CNN сообщили шесть человек, осведомленных о ситуации.
По их словам, сеть под названием NSA Net имеет высокий уровень секретности и используется для внутренней связи в агентстве. В настоящее время NSA пытается установить масштабы проблемы и ввело режим посменного выхода сотрудников на работу.
CNN обратился в Агентство национальной безопасности за комментарием.
16 ноября клиенты некоторых крупнейших американских банков сообщили о трудностях с доступом к онлайн-счетам. В частности, сбои или технические проблемы наблюдались у Bank of America, Chase, JP Morgan, US Bank, Wells Fargo и Zelle.
Кроме того, в течение трех дней в Соединенных Штатах наблюдались массовые задержки и отмены авиарейсов после общенациональной приостановки полетов, вызванной сбоем в системе управления воздушным движением. Только 15 ноября проблема затронула более 10 тысяч рейсов.
Эти сообщения появились после масштабного сбоя в работе Microsoft, который произошел 13 ноября и длился 21 час. Из-за него миллионы пользователей не могли получить доступ к электронной почте Outlook, а также к чатам и видеоконференциям в Teams.
Проблемы также затронули компании, государственные учреждения и службы экстренной помощи в разных странах мира.