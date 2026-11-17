Внутренняя сеть Агентства национальной безопасности США (NSA), предназначенная для обмена секретной информацией между сотрудниками, перестала работать . На данный момент нет признаков того, что причиной сбоя стала кибератака.

Об этом CNN сообщили шесть человек, осведомленных о ситуации.

По их словам, сеть под названием NSA Net имеет высокий уровень секретности и используется для внутренней связи в агентстве. В настоящее время NSA пытается установить масштабы проблемы и ввело режим посменного выхода сотрудников на работу.

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CNN обратился в Агентство национальной безопасности за комментарием.

16 ноября клиенты некоторых крупнейших американских банков сообщили о трудностях с доступом к онлайн-счетам. В частности, сбои или технические проблемы наблюдались у Bank of America, Chase, JP Morgan, US Bank, Wells Fargo и Zelle.

Кроме того, в течение трех дней в Соединенных Штатах наблюдались массовые задержки и отмены авиарейсов после общенациональной приостановки полетов, вызванной сбоем в системе управления воздушным движением. Только 15 ноября проблема затронула более 10 тысяч рейсов.

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Эти сообщения появились после масштабного сбоя в работе Microsoft, который произошел 13 ноября и длился 21 час. Из-за него миллионы пользователей не могли получить доступ к электронной почте Outlook, а также к чатам и видеоконференциям в Teams.

Проблемы также затронули компании, государственные учреждения и службы экстренной помощи в разных странах мира.