США не обнаружили связи между сбоем Microsoft и приостановкой авиасообщения

Министр объяснил, что причиной приостановки вылетов стал сбой в работе телекоммуникационных систем (Фото: . REUTERS/Elijah Nouvelage)

Министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин заявил, что масштабный сбой в работе Microsoft и проблемы со связью, из-за которых по всей стране были приостановлены вылеты самолетов, не связаны между собой.

Об этом сообщает CNN 13 ноября.

«Я вообще не вижу причин связывать эти два случая», — сказал Маллин журналистам в Белом доме.

По его словам, президента США Дональда Трампа проинформировали о решении Федерального управления гражданской авиации (FAA). Трамп также провел телефонный разговор с министром транспорта Шоном Даффи.

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Маллин подчеркнул, что на данный момент нет оснований считать этот инцидент угрозой национальной безопасности США или преднамеренной атакой.

«У нас нет никаких данных и нет оснований полагать, что на данный момент это представляло угрозу для Соединенных Штатов», — заявил он.

Министр пояснил, что причиной приостановки вылетов стал сбой в работе телекоммуникационных систем. По его словам, признаков злонамеренной атаки пока не обнаружено.

В то же время ФБР не считает, что проблемы со связью были вызваны кибератакой или преступными действиями. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, одна из версий заключается в том, что сбой мог произойти из-за обновления программного обеспечения.

В пятницу, 13 ноября , Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело крайне редкую общенациональную приостановку вылетов во всех аэропортах страны из-за чрезвычайных обстоятельств и по соображениям безопасности.