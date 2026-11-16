Клиенты крупнейших банков США сообщили о трудностях с доступом к своим онлайн-счетам

В понедельник, 16 ноября, клиенты некоторых крупнейших американских банков сообщили о трудностях с доступом к онлайн-счетам. В частности, сбои или технические проблемы наблюдались у Bank of America , Chase, JP Morgan, US Bank, Wells Fargo и Zelle.

Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

Представитель банка Chase заявил, что в работе сервисов финансового учреждения произошел технический сбой, а не киберпреступление.

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«Из-за технической проблемы выполнение некоторых транзакций занимает больше времени, чем обычно, однако клиенты по-прежнему имеют доступ к своим счетам и средствам. Мы работаем над тем, чтобы устранить эту проблему как можно скорее», — заявил представитель Chase.

Некоторые клиенты Chase получили сообщение: «Некоторые услуги недоступны. Мы работаем над их восстановлением. Пожалуйста, попробуйте позже».

Эти сообщения появились после масштабного сбоя в работе Microsoft, который произошел 13 ноября и длился 21 час. Из-за него миллионы пользователей не могли получить доступ к электронной почте Outlook, а также к чатам и видеоконференциям в Teams.

Проблемы также затронули компании, государственные учреждения и службы экстренной помощи в разных странах мира.