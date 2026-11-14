Тысячи авиарейсов в США могли отменить из-за замены проводки на старом маршрутизаторе — заявление министра
Шон Даффи во время пресс-конференции в Вашингтоне, 14 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Eric Lee)
Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что проблема, которая 13 ноября приаела к остановке авиасообщения по всей стране, была вызвана либо неисправным оборудованием, либо ошибкой подрядчика при замене старых медных телекоммуникационных линий на оптоволоконные на удаленном объекте Федерального управления гражданской авиации (FAA).
«Мы пытаемся выяснить, идет ли речь о некомпетентности — то есть была ли это ошибка пользователя? Или они установили неисправный маршрутизатор? Мы пока не определили, в чем именно заключалась неисправность», — сказал Даффи на пресс-конференции 14 ноября, имея в виду компанию L3Harris, сообщило издание The Washington Post.
По словам Даффи, проблема привела к возникновению более 1000 попыток соединения каждые 4−5 секунд. Это привело к трудностям в связи с самолетами, а также к определенным сбоям в работе радарных систем".
«Система FAA не справилась с задачей в критический момент — то ли подрядчик не справился, то ли оборудование подвело, что и повлекло за собой сбои», — отметил он, призвав Конгресс одобрить дополнительное финансирование для модернизации.
WP отмечает, что 14 ноября хаос в сфере авиаперевозок продолжался — были отменены еще тысячи рейсов, а международные авиационные органы предупредили о возможных перебоях в сообщении с Соединенными Штатами.
Брайан Бедфорд, администратор FAA, заявил, что, по их прогнозам, из примерно 41 тысячи рейсов, запланированных на 14 ноября, будет отменено от 4 до 5 тысяч. По оценкам ведомства, 13 ноября было отменено 12 тысяч рейсов, в том числе 9 тысяч коммерческих и 3 тысячи частных или общего назначения.
Ранее сообщалось, что Даффи призвал Конгресс выделить 50 млрд долларов на обновление устаревшей системы управления воздушным движением после масштабного сбоя, который привел к приостановке вылетов по всей стране.