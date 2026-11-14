Шон Даффи во время пресс-конференции в Вашингтоне, 14 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Eric Lee)

Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что проблема, которая 13 ноября приаела к остановке авиасообщения по всей стране , была вызвана либо неисправным оборудованием, либо ошибкой подрядчика при замене старых медных телекоммуникационных линий на оптоволоконные на удаленном объекте Федерального управления гражданской авиации (FAA).

«Мы пытаемся выяснить, идет ли речь о некомпетентности — то есть была ли это ошибка пользователя? Или они установили неисправный маршрутизатор? Мы пока не определили, в чем именно заключалась неисправность», — сказал Даффи на пресс-конференции 14 ноября, имея в виду компанию L3Harris, сообщило издание The Washington Post.

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По словам Даффи, проблема привела к возникновению более 1000 попыток соединения каждые 4−5 секунд. Это привело к трудностям в связи с самолетами, а также к определенным сбоям в работе радарных систем".

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«Система FAA не справилась с задачей в критический момент — то ли подрядчик не справился, то ли оборудование подвело, что и повлекло за собой сбои», — отметил он, призвав Конгресс одобрить дополнительное финансирование для модернизации.

WP отмечает, что 14 ноября хаос в сфере авиаперевозок продолжался — были отменены еще тысячи рейсов, а международные авиационные органы предупредили о возможных перебоях в сообщении с Соединенными Штатами.

Брайан Бедфорд, администратор FAA, заявил, что, по их прогнозам, из примерно 41 тысячи рейсов, запланированных на 14 ноября, будет отменено от 4 до 5 тысяч. По оценкам ведомства, 13 ноября было отменено 12 тысяч рейсов, в том числе 9 тысяч коммерческих и 3 тысячи частных или общего назначения.

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Ранее сообщалось, что Даффи призвал Конгресс выделить 50 млрд долларов на обновление устаревшей системы управления воздушным движением после масштабного сбоя, который привел к приостановке вылетов по всей стране.