Литва передала Беларуси ноту протеста после сбития дрона Гербера на территории страны

Министерство иностранных дел Литвы передало Беларуси ноту протеста в связи со сбитием дрона Гербера , который залетел на литовскую территорию.

МИД Литвы на своей странице в Facebook сообщил, что в среду, 16 июля, вызвал временного поверенного в делах Беларуси и передал ему ноту протеста, в которой выразил протест в связи с тем, что на территорию Литвы 10 июля нелегально залетел дрон Гербера.

«Дрон упал на территории Литвы, примерно в километре от границы. МИД Литвы требует, чтобы Беларусь как можно скорее предоставила объяснения в связи с этим инцидентом и приняла меры, чтобы подобное не повторилось», — сообщил МИД.

Накануне 16 июля Государственная пограничная служба Литвы сообщила, что в Литве пограничники сбили беспилотник, который залетел на территорию страны из Беларуси. По данным пограничников, такие летательные аппараты используются контрабандистами.

Сначала летательный объект начал кружить на большой высоте, затем развернулся в воздухе и упал неподалеку от пограничников, которые прервали его полет. Объект, оснащенный GPS-устройством, был обнаружен примерно в 4 км от границы, вблизи села Вилконяй.

10 июля ВС Литвы также сообщили, что в воздушное пространство страны с территории Беларуси залетел дрон. Истребители воздушной миссии НАТО в стране переводили в режим боевой готовности.