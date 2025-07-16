В среду, 16 июля, министры иностранных дел государств-участников Люблинского треугольника — Украины, Литвы и Польши встретились в Люблине для обсуждения дальнейшего сотрудничества. По результатам встречи они опубликовали совместное заявление.

Как сказано в совместном заявлении, главы МИД подтвердили приверженность дальнейшей реализации соглашений по безопасности между Украиной и Польшей и отдельно Литвой. Также они подтвердили «преданность политическому и дипломатическому сотрудничеству, направленному на восстановление всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины».

В документе говорится, что условием установления такого мира является восстановление территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ

Главы МИД Люблинского треугольника призвали Россию согласиться на полное и немедленное прекращение огня и «продемонстрировать искреннюю готовность к участию в содержательном мирном процессе». Они считают, что нужно усилить санкционное давление на Россию и укрепить переговорные позиции Украины, предоставив надлежащую военную помощь и долгосрочные гарантии безопасности.

Участники Люблинского треугольника осудили российские военные преступления, а также незаконные депортации украинцев, а в частности детей. Они поддержали стремление Украины к членству в Европейском Союзе и НАТО.

Главы МИД Украины, Польши и Литвы заявили о готовности инициировать проведение будущей встречи президентов трех стран. Также они договорились провести следующую встречу министров иностранных дел до конца 2025 года в Литве.

Как добавляется в документе, они признали «эффективность многоуровневого сотрудничества в рамках Люблинского треугольника и подтвердили готовность к его дальнейшему углублению во всех аспектах, представляющих общий интерес для Украины, Литвы и Польши».

Люблинский треугольник — трехсторонний региональный альянс для политического, экономического, культурного и социального сотрудничества между Литвой, Польшей и Украиной, целью которого является укрепление диалога между странами, поддержка интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО и совместное противодействие российской агрессии в Украине. Он был создан министрами иностранных дел в июле 2020 года.