На авиабазе Целле в Нижней Саксонии, что на севере Германии, неизвестные 26 сентября выпустили пиротехнику по транспортному самолету Бундесвера C130 вскоре после взлета. Об этом сообщает Der Spiegel .

Издание отмечает, что во время инцидента самолет не был поражен, а пилоты немедленно уведомили диспетчерскую башню. После этого события вооруженные силы Германии и полиция начали расследование.

Источники в Бундесвере рассказали, что нападения на военные самолеты случаются очень редко, однако были случаи, когда пилотов пытались ослепить лазерными указками.

Издание пишет: очевидно, что выпущенные пиротехнические средства были новогодними ракетами, поскольку очевидцы говорили о вспышке света и взрыве. Однако инцидент произошел в полдень, поэтому нельзя исключать целенаправленной атаки, отмечает Der Spiegel.

Военная жандармерия и полиция немедленно обыскали территорию вокруг авиабазы, но ничего не обнаружили.

Полиция в городе Целле сообщила на запрос журналистов, что было начато производство по факту опасного вмешательства в авиационное движение. Территорию вокруг авиабазы обыскали со служебной собакой, натренированной на поиск взрывчатки, но до сих пор ничего, что могло бы способствовать раскрытию преступления, не нашли.

26 сентября над северным регионом Германии Шлезвиг-Гольштейном заметили несколько беспилотников, из-за чего местные власти инициировали расследование.

27 сентября издание Bild сообщило, что немецкое правительство рассматривает возможность разрешить вооруженным силам сбивать неизвестные беспилотники при определенных условиях.

28 сентября министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что угроза от дронов является «высокой», и подчеркнул, что страна будет принимать меры для своей защиты.

Тогда же издание Welt am Sonntag написало, что в Германии зафиксирован резкий рост количества сбоев GPS в гражданской авиации. С января по август 2025 года пилоты сообщили о 447 случаях нарушения или подделки GPS-сигналов, два года назад таких случаев было 25.