В Германии зафиксирован резкий рост числа сбоев GPS в гражданской авиации, сообщает Welt am Sonntag . С января по август 2025 года пилоты сообщили о 447 случаях нарушения или подделки GPS-сигналов, два года назад таких случаев было 25.

По данным издания, источником помех могут быть мощные передатчики, в том числе размещенные на борту российских торговых судов. Федеральное министерство транспорта отмечает, что большинство инцидентов происходило над Балтийским морем и странами Балтии. Там резкий рост манипуляций GPS наблюдается при заходе самолетов в немецкое воздушное пространство.

Федеральная ассоциация авиационной промышленности (BDL) назвала вмешательство в навигацию «угрозой безопасной эксплуатации гражданских самолетов».

«Эти недавние инциденты наглядно демонстрируют, как минимальные усилия могут нанести максимальный ущерб критически важной инфраструктуре», — заявил глава BDL Йоахим Ланг.

Он подчеркнул, что атаки на аэропорты и вмешательство в навигацию создают «фрагментированную угрозу», и потребовал создания межведомственного центра для постоянного обмена информацией между спецслужбами, силовыми структурами и бизнесом.

Инциденты с неизвестными беспилотниками в небе над странами ЕС: что известно

26 сентября над северным регионом Германии Шлезвиг-Гольштейном заметили несколько беспилотников, из-за чего местные власти инициировали расследование.

В регионе уже имели место несколько инцидентов с беспилотниками. Так, в начале сентября специальные подразделения полиции обыскали грузовое судно на Кильском канале, которое, по подозрениям, служило базой для полетов беспилотников.

В ночь на 23 сентября аэропорт Копенгагена был вынужден приостановить работу на несколько часов из-за дронов, зафиксированных в пределах охраняемой территории.

23 сентября норвежское профильное издание о БПЛА Dronemagasinet написало, что полиция Копенгагена, вероятно, перепутала учебный самолет с дроном в небе над столицей Дании. Из-за этого там остановили работу аэропорта.

В ночь на 25 сентября над Данией заметили беспилотники, которые летали возле военных объектов. В частности, рядом с аэропортом Ольборга расположена авиабаза, где базируются транспортные самолеты C-130 Hercules и CL-604 Challenger. На авиабазе Ольборга также дислоцируется элитное спецподразделение Jægerkorps, а на авиабазе Скридструп, где тоже зафиксировали дроны, обслуживают истребители F-16.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен охарактеризовал инциденты с дронами в стране, как «гибридную атаку».

Кроме того, в минувшие выходные над военной базой Мурмелон-ле-Гран в департаменте Марна на северо-востоке Франции зафиксировали пролет неидентифицированных беспилотников.