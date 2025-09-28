Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что угроза от дронов является «высокой», и подчеркнул, что страна будет принимать меры для своей защиты.

Об этом сообщает Reuters.

«Существует угроза, которую можно классифицировать как высокую, когда речь идет о дронах. Это абстрактная угроза, но очень конкретная в отдельных случаях», — заявил Добриндт.

Министр сообщил, что среди возможных мер Германия рассматривает изменение закона об авиационной безопасности, чтобы позволить привлечение вооруженных сил к возможному сбиванию дронов.

«Речь идет о том, чтобы быть готовыми, чтобы, например, критическая инфраструктура или большие скопления людей могли быть защищены», — сказал он.

Инциденты с неизвестными беспилотниками в небе над странами ЕС: что известно

26 сентября над северным регионом Германии Шлезвиг-Гольштейном заметили несколько беспилотников, из-за чего местные власти инициировали расследование.

В регионе уже имели место несколько инцидентов с беспилотниками. Так, в начале сентября специальные подразделения полиции обыскали грузовое судно на Кильском канале, которое, по подозрениям, служило базой для полетов беспилотников.

В ночь на 23 сентября аэропорт Копенгагена был вынужден приостановить работу на несколько часов из-за дронов, зафиксированных в пределах охраняемой территории.

23 сентября норвежское профильное издание о БПЛА Dronemagasinet написало, что полиция Копенгагена, вероятно, перепутала учебный самолет с дроном в небе над столицей Дании. Из-за этого там остановили работу аэропорта.

В ночь на 25 сентября над Данией заметили беспилотники, которые летали возле военных объектов. В частности, рядом с аэропортом Ольборга расположена авиабаза, где базируются транспортные самолеты C-130 Hercules и CL-604 Challenger. На авиабазе Ольборга также дислоцируется элитное спецподразделение Jægerkorps, а на авиабазе Скридструп, где тоже зафиксировали дроны, обслуживают истребители F-16.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен охарактеризовал инциденты с дронами в стране, как «гибридную атаку».

Кроме того, в минувшие выходные над военной базой Мурмелон-ле-Гран в департаменте Марна на северо-востоке Франции зафиксировали пролет неидентифицированных беспилотников.