Румыния хочет производить беспилотники вместе с Украиной

В Министерстве обороны Румынии заявили, что страна хочет производить беспилотники вместе с Украиной .

Об этом сообщает издание Digi 24.

Отмечается, что министр обороны Румынии должен провести переговоры с украинским коллегой, чтобы БПЛА могли производиться в Румынии, а затем продаваться в других европейских странах. Дания и Норвегия уже подписали подобные проекты с Украиной.

Таким образом, Румыния должна будет заплатить за детали некоторых беспилотников, разработанных Украиной в последние годы, следующим шагом будет инвестирование в завод, который, скорее всего, разместят в Брашове, где две страны будут совместно работать над производством дронов.

Отмечается, что большинство БПЛА попадут в румынскую армию, но многие из них, согласно плану, также будут проданы другим европейским странам.

По данным агентства, Украина готова заключить это соглашение, однако Румыния не имеет достаточно средств, поэтому его будет трудно реализовать в этом году.

Таким образом, скорее всего, дополнительные шаги будут предприняты в 2026 году, когда будет утвержден новый бюджет армии.

25 июня сообщалось, что Дания станет первой страной, с которой Украина запустит совместное оборонное производство. В частности, в 2025 году Дания выделит 1,2 миллиарда евро для украинского производства дронов дальнего радиуса действия.

24 июня министры обороны Украины и Дании Рустем Умеров и Троэльс Лунд Поульсен подписали в Гааге Письмо о намерениях, которое предусматривает создание совместного оборонного производства на территории Дании.

5 июня Умеров заявлял, что первый транш в 428 миллионов евро по датской модели поступит в ближайшее время и будет направлен на производство украинского оружия, в частности артиллерии, ударных дронов, ракет и противотанковых средств.

Ранее СМИ писали, что Дания проложила путь к прямой закупке вооружения для Вооруженных сил Украины непосредственно у украинских производителей.

Так называемая датская модель оказалась эффективной: в 2025 году Дания, Швеция, Канада, Норвегия и Исландия потратят в совокупности 1,3 миллиарда евро на украинскую артиллерию, ударные дроны, ракеты и противотанковое оружие, произведенное в Украине. Около 830 миллионов евро из этой суммы поступает от ЕС, который черпает средства из доходов, полученных от замороженных российских активов.