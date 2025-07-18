Как работает РЭБ против дронов

«РЭБ имеет низкую эффективность против дронов» — с таким доводом я сейчас встречаюсь с удручающей частотой, когда поднимается вопрос о противодействии дронам

И, при этом, мне совершенно непонятно откуда эти нарративы вообще взялись? РЭБ это база, фундамент, на котором основывается формирование эшелонированной ПВО в современных условиях.

Реклама

РЭБ➡️ мобильные огневые группы ➡️ ЗСУ и ЗАК ➡️ ЗРК ➡️ легкомоторная авиация — именно такая последовательность формирование современного, высокоэффективного района ПВО.

И если перспективную и универсальную легкомоторную авиацию саботируют с 2019 года, то вот за РЭБ взялись своими великомудрыми мыслями только сейчас, как раз тогда, когда наши разработки стали выходить на уровень, даже опережающий ряд западных разработок.

Наши разработки стали выходить на уровень, опережающий ряд западных

Каждое утро мы с вами читаем отчет ВС ВСУ о работе ПВО и все мы видим, что до 50% от общего количества нейтрализованных дронов — локационно потерянные, то есть, они были подавлены РЭБ. Да, это преимущественно дроны-приманки Гербера и Пародия, но это дроны, которые были подавлены именно РЭБ, без затраты других средств огневого поражения.

Возможно, такие мысли возникли из-за применения в зоне боевых действий fpv-дронов на оптоволокне? Но ведь в зоне БД не все fpv-дроны у врагов на оптоволокне. За первую неделю июля россияне применили более 12 500 fpv-дронов, и менее половины из них — на оптоволокне, что не делает РЭБ бессмысленным и низкоэффективным средством на линии боевого столкновения.

Кроме того, в Украине разрабатывается и испытывается в реальных боевых условиях множество перспективных систем РЭБ, способных создать настоящую радиоэлектронную стену. Например, компания Kvertus представила систему Atlas, которая может стать первым мире единым барьером от fpv-дронов, определяющим направление и рабочие частоты дронов в радиусе 30 км, определяя их направление и рабочие частоты, и их подавление.

Читайте также: Валерий Романенко На какие ракеты от западных союзников может рассчитывать Украина

Хотя, догадываюсь, с чем связаны подобные рефлексии.

Как только появляется некое новое средство борьбы с вражескими дронами, сразу на второй план отходят традиционные средства и даже перспективные из уже существующих и развивающихся. Буквально на днях мы были свидетелями, как очередной ушат помоев был вылит на легкомоторную авиацию, что опять стало ударом по идее применения против дронов-камикадзе средства, которое бы работало всегда и при любых обстоятельствах. Теперь всплывают поверхностные высказывания относительно РЭБ.

Профнепригодность и ограниченность мышления приводит к тому, что время от времени противник нас ставит в позу, когда искать решение возникающей проблемы приходится в авральном режиме.

Отсутствие комплексного подхода и базового прогнозирования дальнейшего развития и действий врага, известного в аналитических кругах как red team, приводит к тому, что из бесконечного аврала мы так с вами и не выйдем. Действия на опережения врага, а не по последствиям его действий, это не наше, ведь мы не ищем легких путей.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал