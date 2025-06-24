Украина и Дания подписали соглашение о создании совместного производства оружия

Министры обороны Украины и Дании Рустем Умеров и Троэльс Лунд Поульсен во вторник, 24 июня, подписали в Гааге Письмо о намерениях, которое предусматривает создание совместного оборонного производства на территории Дании.

По словам Умерова, этот документ «открывает путь к совместному производству украинского вооружения на территории Дании». Он назвал это первым шагом в реализации инициативы Build with Ukraine, работа над которой началась во время предыдущей встречи в формате Рамштайн.

«Дания уже выделила 500 миллионов крон для запуска украинского оборонного производства на своей территории. Все мощности, созданные в рамках проекта, будут работать на укрепление украинских Сил обороны», — сказал министр обороны.

Умеров добавил, что этот шаг «усилит общую обороноспособность двух стран, укрепит цепи поставок и создаст новые возможности для интеграции оборонных секторов».

5 июня Умеров заявлял, что первый транш в 428 миллионов евро по датской модели поступит в ближайшее время и будет направлен на производство украинского оружия, в частности артиллерии, ударных дронов, ракет и противотанковых средств.

Ранее СМИ писали, что Дания проложила путь к прямой закупке вооружения для Вооруженных сил Украины непосредственно у украинских производителей.

Так называемая датская модель оказалась эффективной: в 2025 году Дания, Швеция, Канада, Норвегия и Исландия потратят в совокупности 1,3 миллиарда евро на украинскую артиллерию, ударные дроны, ракеты и противотанковое оружие, произведенное в Украине. Около 830 миллионов евро из этой суммы поступает от ЕС, который черпает средства из доходов, полученных от замороженных российских активов.