Российские спецслужбы используют Tinder для вербовки политиков и военных в Германии — СМИ 16 апреля, 00:42 Российские шпионы начали использовать Tinder (Фото:CatSnobby/Twitter)

Российские спецслужбы начали использовать платформу для знакомств онлайн Tinder для шпионажа и вербовки военных и политиков в Германии.



Об этом сообщает издание WELT AM SONNTAG.

Журналисты отметили, что россияне ищут в Tinder профиле политиков или сотрудников Бундесвера для получения информации, в частности, о событиях в Украине.

Видео дня

Информация об использовании российскими шпионами Tinder была озвучена во время совещания в Германии, в котором приняли участие военные ряда стран НАТО.

«Сотрудники других спецслужб (например, России) используют социальные сети для установления контактов с военными Бундесвера, чтобы попытаться узнать информацию или, при необходимости, завербовать их», — заявили в службе военной контрразведки Германии.