ФСБ пытается активно вербовать украинских беженцев за границей — полиция Эстонии 12 апреля, 15:40 ФСБ начала систематически опрашивать людей, регулярно посещающих Россию по работе (Фото:REUTERS/Darrin Zammit Lupi)

Российские спецслужбы систематически пытаются вербовать украинских беженцев, которые прибывают в Эстонию.

«Федеральная служба безопасности Российской Федерации систематически пытается вербовать прибывающих из России в Эстонию военных беженцев», — сообщает ERR со ссылкой на ежегодный отчет эстонской полиции безопасности.

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По данным правоохранителей, в Эстонию с конца февраля и до конца 2022 обратились 45 тысяч украинских беженцев.

«Из бесед с военными беженцами четко вырисовывается активная деятельность ФСБ против украинцев на территории России и на оккупированных территориях. От фильтрационных лагерей до допросов на пограничных пунктах, украинцы находятся под повышенным вниманием, и среди них выявляют враждебных и опасных для России лиц», — говорится в сообщении правоохранителей.

Отмечается, что россияне допрашивают украинцев, обыскивают их имущество, просматривают их средства связи, иногда применяют угрозы и насилие.

Также ФСБ начала систематически опрашивать людей, регулярно посещающих Россию по работе.

«При пересечении границы их спрашивают об отношении к России и проводимой против Украины „специальной военной операции“, а также о предполагаемых преследованиях русских в Эстонии. Агенты ФСБ снимают эти разговоры на камеру открыто или тайно, или же на камеру на форме пограничников», — следует из отчета.

Эстонская полиция считает, что в будущем такая деятельность, вероятно, станет более интенсивной, поскольку в военное время потребность российского политического и военного руководства в информации выше, чем обычно, а к разведке предъявляются повышенные ожидания.