В Польше разоблачили российских хакеров, в Швеции задержали шпионку РФ 14 апреля, 16:23 Хакер (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Kacper Pempel/File Photo)

В Польше разоблачили масштабную шпионскую кампанию, связанную с российскими спецслужбами. Об этом сообщает пресс-служба польского правительства.

Польская служба военной контрразведки и группа по кибербезопасности CERT выяснили, что хакеры крали информацию из министерств и дипломатических учреждений Евросоюза, стран НАТО, а также Африки, используя электронные письма и выдавая себя за посольства европейских стран. В сообщении или во вложенном PDF-файле содержалась ссылка, через которую устройства заражали вредоносным ПО. На странице при этом отображалась информация, которой ожидали жертвы фишинга, чтобы убедить их в том, что они открыли правильное вложение.



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В польском правительстве сообщили, что кампания частично или полностью совпадает с действиями хакерской группы Nobelium (как ее назвали в корпорации Microsoft) или APT29 (как ее называет компания по кибербезопасности Mandiant). Эти хакеры связаны с масштабной серией кибератак SolarWinds.



В то же время хакеры используют уникальное программное обеспечение, о котором ранее не было известно. В правительстве Польши заявили, что обнародуют информацию с целью сорвать продолжающуюся кампанию.

Также в шведском Гетеборге на нефтеперерабатывающем заводе компании Preem задержали россиянку. Как сообщает телеканал TV4, женщина подозревается в корпоративном шпионаже, она была арестована. Операцию по задержанию провели в «условиях строжайшей секретности».

В компании Preem подтвердили, что на их заводе 13 апреля провели полицейскую операцию и задержали человека, работающего на одного из субподрядчиков. В полиции заявили, что следствие сейчас находится на ранней стадии.



Накануне стало известно, что Норвегия объявила персонами нон грата 15 сотрудников российского посольства в Осло из-за подозрения в шпионаже под дипломатическим прикрытием.