Россия будет вынуждена вернуться к зерновой сделке из-за давления Турции и Китая — Bild 21 июля, 06:06 Россия вернется к зерновой сделке (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Россия будет вынуждена рано или поздно вернуться к выполнению зерновой сделки из-за давления со стороны Турции и Китая.

Об этом сообщает Bild.

Сотрудница Немецкого совета по международным делам (DGAP), независимая журналистка и эксперт по российской экономической политике Александра Прокопенко заявила, что этим двум странам нужна эта сделка.

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«Эта сделка нужна Китаю и Турции. Это выбор между имиджем и импортом, и Россия скорее всего выберет импорт, потому что не так много у России партнеров и не в том она положении, чтобы разбрасываться теми немногими партнерами», — заявила Прокопенко.



Она считает, что сейчас зависимость РФ от Китая и Турции настолько сильна, что для восстановления соглашения может хватить звонка диктатору Путину.

19 июля Россия заявила, что будет считать «военными целями» все морские суда, следующие в украинские порты. За два дня до этого Москва официально объявила о выходе из зернового соглашения, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста, и отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

Третью ночь подряд оккупанты атакуют Одессу. В ночь на 19 июля, они прицельно ударили по инфраструктуре портов Черноморск и Одесса, повредив зерновые терминалы. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия уничтожила 60 тысяч тонн агропродукции, предназначенной для Китая.