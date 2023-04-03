ФСБ изымает загранпаспорта у российских чиновников и руководителей госкомпаний — FT 3 апреля, 12:28 В РФ вводят ограничения на выезд за границу для госслужащих (Фото:Alexander Nrjwolf/Unsplash)

Сотрудники ФСБ РФ изымают загранпаспорта у высокопоставленных чиновников и руководителей государственных компаний, пишет FT со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, это происходит из-за паранойи российского диктатора Владимира Путина об утечке информации и дезертирстве.

От некоторых видных деятелей и бывших чиновников требуют сдать проездные документы, особенно это требование ужесточилось с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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«Усиление давления отражает глубокие подозрения Кремля и ФСБ относительно лояльности российской гражданской элиты, многие из которых в частном порядке выступают против войны в Украине и недовольны ее влиянием на их образ жизни», — отмечается в материале.

Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия ужесточила ограничения на зарубежные поездки для тех, кто работает в «чувствительных» областях.

«Есть более строгие правила на этот счет. В некоторых местах они формализованы, в некоторых местах они зависят от конкретного решения … по конкретным сотрудникам», — пояснил он.

Издание напоминает, что со времен СССР российские чиновники, имеющие доступ к государственным секретам среднего уровня, обязаны были оставлять свои паспорта в сейфе, который находился в ведении «специального отдела», созданного в их министерствах и компаниях. Но, по словам бывших чиновников и руководителей, российские службы безопасности редко соблюдали эти правила.

Ситуация изменилась после вторжения РФ в Крым в 2014 году, когда спецслужбы стали предупреждать о запрете поездок в такие страны, как США или Великобритания. После полномасштабного вторжения в Украину в прошлом году ограничения стали применяться гораздо шире и во многом зависят от прихоти отдельных сотрудников служб безопасности, работающих в государственных учреждениях.

По данным собеседников издания, меры безопасности в разных государственных учреждениях отличаются: одни просят воздержаться от зарубежных поездок даже деятелей среднего звена, а другие дают высокопоставленным чиновникам полное разрешение на выезд за границу в пределах разумного.

Один из источников сообщил, что руководителям одной крупной государственной промышленной компании запрещено выезжать за пределы Москвы более чем на два часа без официального разрешения.

В конце марта в Сети появилась запись разговора двух человек, чьи голоса похожи на российского миллиардера Фархада Ахмедова и продюсера Иосифа Пригожина.

В разговоре они беспощадно критикуют действия Кремля, обсуждая, что власть, начав войну против Украины «про***ла все, про***ла страну».

Под критику попала вся верхушка российских властей. В частности, Пригожин и Ахмедов говорят о том, что силовой блок Кремля пытается списать провалы российской армии на главу минобороны Сергея Шойгу.

Пригожин и Ахмедов в панике задают вопрос, что делать дальше. Крах путинского режима в разговоре они воспринимают как свершившийся факт, но боятся дальнейших событий в РФ. В частности, они прогнозируют «битвы опричников на кинжалах и кувалдах», подразумевая борьбу за власть боевиков Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина.