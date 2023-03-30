Шансов победить Украину нет. Что еще мы узнали от Пригожина и Ахмедова 30 марта, 19:13 Эксклюзив NV

Я бы хотел прокомментировать несколько важных выводов из этой беседы

Это событие может оказать определенное влияние на ход событий внутри Российской Федерации. Речь, конечно, о разговоре, записанном и утекшим в интернет, между музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным и Фархадом Ахмедовым, сенатором и бизнесменом азербайджанского происхождения. В этом разговоре собственно действующие лица — Ахмедов и Пригожин — очень жестко критикуют президента, правительство, военных лидеров, общую политику Российской Федерации как внутреннюю, так и внешнюю.

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И дают очень мрачные прогнозы относительно будущего российского народа и самой Российской Федерации. Причем используют они при этом в высшей степени неприличные слова и обороты. Кто-то из интересующихся людей подсчитал, что слово всем известное на букву Б, за полчаса беседы произнесли участники этой беседы более 150-ти раз. И, наверное, косвенно это может указывать на степень, скажем так, грусти, разочарования, поселившихся в душах и умах российских элитариев и представителей российской элиты.

Я бы хотел только прокомментировать несколько важных моментов, на мой взгляд, скажем так, выводов из этой беседы. Потому что содержание не столько интересно, сколько, как мне кажется, определенные выводы, которые можно из нее сделать. Во-первых, надо сказать не страдают неадекватностью ни Пригожин, ни Ахмедов. Они прекрасно, точно оценивают ситуацию: они понимают, что все очень-очень плохо и в Российской Федерации, в правительстве Российской Федерации, с ее экономикой, ее политикой и так далее.

Ты даже не надейся на это, никакой победы не будет





При этом они в общем правильно говорят, что война уже практически проиграна, нет шансов на победу у Российской Федерации.