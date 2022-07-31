Режим Лукашенко стал «почти полностью» зависим от России — британская разведка
Российский диктатор Владимир Путин и белорусский диктатор Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS)
Заявления белорусского диктатора Александра Лукашенко и ракетные удары, которые наносят российские войска с территории Беларуси, свидетельствуют о почти полной его зависимости от России.
Об этом сообщила в Twitter британская разведка.
«28 июля Россия выпустила, по меньшей мере, 20 ракет по северу Украины с территории Беларуси. Это произошло после того, как Россия использовала белорусскую территорию для нанесения основных ударов, неудачно попытавшись взять Киев в феврале», — говорится в сообщении.
Отмечено, что Лукашенко продолжает придерживаться линии Москвы относительно украинского конфликта. Так, 21 июля он заявил, что Украина «должна принять требования России по прекращению войны».
«Его режим стал все более авторитарным: была введена смертная казнь за „подготовку террористических актов“. Его все большие и безосновательные обвинения в замыслах Запада в отношении Беларуси и Украины, вероятно, свидетельствуют о том, что он стал почти полностью зависим от России», — заключают в британской разведке.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.