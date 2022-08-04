До конца августа — 12 тысяч тонн. Россияне вывозят боеприпасы из Беларуси 4 августа, 17:01 Белорусская военная техника (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь)

Российские оккупанты опустошают склады с боеприпасами в Беларуси — вывозят их в Южный военный округ РФ.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

По информации ведомства, до конца августа запланирован вывоз 12 тысяч тонн боеприпасов.

Это, по данным ведомства, свидетельствует о том, что у РФ есть проблема с логистикой относительно своевременной доставки БК в нужном количестве в зону боевых действий и она настолько остра, что Кремль использует для обеспечения ресурс из Беларуси.

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Это также, по данным СтратКома, дает повод сомневаться в возможном вторжении в Украину белорусской армии.

«Отрицательный момент, конечно же, в том, что острого и безвозвратного дефицита в накоплении боеприпасов пока не будет. А вот с доставкой их передовым подразделениям — совсем другой вопрос», — говорят в СтратКоме.

Ранее стало известно, что на фоне войны России против Украины белорусские войска примут участие «в стратегическом командно-штабном учении» Восток-2022 на территории страны-агрессора РФ.

Ранее Беларусь объявила о начале «мобилизационных учений» у границы с Украиной, которые несколько раз продолжала.

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