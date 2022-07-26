Увиливая от войны. Сколько еще продержится Лукашенко? 26 июля, 21:48 Эксклюзив НВ Дмитрий Орешкин: Лукашенко уже пять месяцев не ввязывается в войну. Только повторяет риторические фигуры (Фото:REUTERS)

Сейчас Лукашенко маневрирует, это еще какое-то время будет срабатывать, но вечно продолжаться не может. Что же будет, когда перед ним станет вопрос личного выживания

Господин Лукашенко — человек, у которого чувство власти обострено сильнее, чем у Путина. Он удерживает эту власть с 1994 года и не собирается с ней расставаться. И этим своим политическим чутьем он ощущает запах политического трупа, что начинает распространяться вокруг Путина. Лукашенко гораздо более прагматичен, чем российские милитаристы, и понимает, что у Путина не хватает ресурсов победить Украину. Но Путин один из немногих источников тех самых денег, благодаря которым Лукашенко удерживает контроль.

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