Во время массированного удара по Украине в ночь на 5 октября Россия применила 549 ракет и дронов, которые содержали 102 785 компонентов иностранного производства.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 6 октября.

По его словам, речь идет о компаниях из США, Китая, Тайваня, Великобритании, Германии, Швейцарии, Японии, Республики Корея и Нидерландов.

Реклама

Зеленский сообщил, что в запущенных ударных дронах было примерно 100 688 компонентов иностранного производства, в Искандерах — 1500, в Кинжалах — 192, в Калибрах — 405.

Глава государства отметил, что в США изготавливают конверторы для ракет Х-101 и беспилотников типа Shahed/Geran, матрицы для этих БпЛА и ракет Кинжал, аналого-цифровые преобразователи для дронов и ракет, а также микроэлектронику для ракет.

В то же время в Китае и Тайване изготавливается не менее 50 единиц разнообразной микроэлектроники, которые есть в каждом шахеде. Микроконтроллеры для БпЛА производятся в Швейцарии, а микрокомпьютеры для контроля полета дронов — в Великобритании.

Оптоизоляторы для крылатых ракет изготовлены в Японии, а коммутационные разъемы — в Германии. Кроме того, РФ использует процессоры, произведенные в Нидерландах, и сервоприводы и подшипники, изготовленные в Южной Корее.

Президент отметил, что Украина готовит новые санкции против тех, кто помогает стране-агрессору, а также передала предложения по ограничению схем поставок.

Как подчеркнул Зеленский, соответствующие данные каждой компании и продукта есть у партнеров, и «они знают, на что и как именно нужно реагировать».

«На этой неделе состоится встреча санкционных координаторов Группы семи, и мы ожидаем системного решения, чтобы обеспечить эффективность санкций. Важно остановить все схемы обхода санкций, потому что каждую такую схему Россия использует для продолжения убийств. Мир имеет силу, чтобы это остановить», — добавил он.

Массированная атака на Украину 5 октября — главное

Вечером 4 октября Россия начала очередную атаку, запустив несколько волн беспилотников. В ночь на 5 октября Воздушные силы зафиксировали взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95 и истребителей МиГ-31К, которые выпустили ракеты Кинжал и Х-101.

Основная часть воздушных целей направлялась в сторону западных регионов, в частности Львовской области. Это была самая большая атака на область с начала полномасштабной войны.

В результате российской атаки на Львовщину погибла семья из четырех человек.

Кроме этого, российские войска осуществили комбинированную атаку на Запорожье, использовав ударные дроны и управляемые авиабомбы. В городе зафиксированы перебои с электро- и водоснабжением, а также пожар на территории одного из предприятий. Один человек погиб.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ применила более 50 ракет и около 500 ударных дронов. Под ударом были Ивано-Франковская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская и Кировоградская области.

В НАК Нафтогаз Украины сообщили, что россияне совершили атаку на объекты газовой инфраструктуры, обеспечивающие украинцев во время отопительного сезона.