Россиянин Прокопчук останется на посту вице-президента Интерпола 

Руководитель национального центрального бюро Интерпола МВД РФ Александр Прокопчук, который проиграл выборы главы Интерпола, продолжит работу в качестве вице-президента организации.
Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, сообщает Интерфакс.
"Прокопчук продолжит свою деятельность на посту вице-президента Интерпола от Европы. Его работа, как и раньше, будет сосредоточена на укреплении позиций Интерпола в международном полицейском сообществе и повышении эффективности деятельности организации", - сказала она.
21 ноября состоялись выборы нового главы Интерпола, победу во всех турах голосования одержал представитель Южной Кореи Ким Чон Ян.
Россиянин Александр Прокопчук, который занимал должность вице-президента Интерпола, считался фаворитом на выборах главы Международной организации уголовной полиции.
Украина и Литва заявили, что могут выйти из Интерпола в случае победы на выборах главы организации российского генерала.
Журнал НВ
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