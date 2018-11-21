Россиянин Прокопчук останется на посту вице-президента Интерпола 

Руководитель национального центрального бюро Интерпола МВД РФ Александр Прокопчук, который проиграл выборы главы Интерпола, продолжит работу в качестве вице-президента организации.

Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, сообщает Интерфакс.

"Прокопчук продолжит свою деятельность на посту вице-президента Интерпола от Европы. Его работа, как и раньше, будет сосредоточена на укреплении позиций Интерпола в международном полицейском сообществе и повышении эффективности деятельности организации", - сказала она.

21 ноября состоялись выборы нового главы Интерпола, победу во всех турах голосования одержал представитель Южной Кореи Ким Чон Ян.

Россиянин Александр Прокопчук, который занимал должность вице-президента Интерпола, считался фаворитом на выборах главы Международной организации уголовной полиции.

Украина и Литва заявили, что могут выйти из Интерпола в случае победы на выборах главы организации российского генерала.