Россиянин проиграл выборы главы Интерпола

Новым главой Интерпола стал представитель Южной Кореи Ким Чон Ян, россиянин Александр Прокопчук проиграл все три тура голосования.

Об этом сообщает глава МВД Украины Арсен Аваков.

Президентом Інтерполу обрано представника Южної Кореї.!!!!!! Кандидатура Росії відхилено. Ця битва виграна. Дякую усім!! Слава Україні! pic.twitter.com/EyW4JQBSgA — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 21 ноября 2018 г.

В первом туре голосования представитель Южной Кореи получил 60,5% голосов, россиянин Прокопчук - 39,5%. Во втором туре за Ким Чон Яна проголосовали 60,4%, за Прокопчука - 39,6%. В третьем туре Ким Чон Ян набрал 62,3% голосов, Прокопчук - 37,7%.

Россиянин Александр Прокопчук, который занимал должность вице-президента Интерпола, считался фаворитом на выборах главы Международной организации уголовной полиции.

Украина и Литва заявили, что могут выйти из Интерпола в случае победы на выборах главы организации российского генерала.

Читайте мнение на НВ: Интерпол развяжет России руки?