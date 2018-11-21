21 ноября 2018, среда

Россиянин проиграл выборы главы Интерпола

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Главой Интерпола избрали представителя Южной Кореи

Главой Интерпола избрали представителя Южной Кореи

Новым главой Интерпола стал представитель Южной Кореи Ким Чон Ян, россиянин Александр Прокопчук проиграл все три тура голосования.

Об этом сообщает глава МВД Украины Арсен Аваков.

В первом туре голосования представитель Южной Кореи получил 60,5% голосов, россиянин Прокопчук - 39,5%. Во втором туре за Ким Чон Яна проголосовали 60,4%, за Прокопчука - 39,6%. В третьем туре Ким Чон Ян набрал 62,3% голосов, Прокопчук - 37,7%.

Россиянин Александр Прокопчук, который занимал должность вице-президента Интерпола, считался фаворитом на выборах главы Международной организации уголовной полиции.

Украина и Литва заявили, что могут выйти из Интерпола в случае победы на выборах главы организации российского генерала.

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